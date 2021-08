AVEZZANO – Al via da oggi quattro nuovi corsi di formazione nell’istituto Noesis di Avezzano, specializzato e all’avanguardia per la creazione di figure professionali altamente qualificate e l’aggiornamento e la riqualificazione di chi è già inserito nel mondo del lavoro, nella prospettiva dell’innovazione, tra le altre cose in un campo strategico come quello socio-sanitario: in particolare, sono aperte le iscrizioni ai corsi per Operatore socio sanitario (oss), Tecnico di conduzione di strutture socio assistenziali, Animatore professionale socio-educativo e Assistente Familiare.

I percorsi formativi sono autorizzati dalla Regione Abruzzo e l’attestato rilasciato è valido in tutta Italia ed Unione Europea (livello EQF4 e livello EQF3).

Le lezioni avranno inizio l’11 ottobre: saranno a cura di professori e tutor con qualifiche ed esperienze adeguate e si svolgeranno principalmente nelle aule e nei laboratori di via Saragat 61 di Avezzano, che consentono di svolgere le attività in perfetta sicurezza in rispetto alle normative anti Covid-19.

La frequenza è obbligatoria (massimo 10% ore di assenza per moduli). Durante il percorso sono previste verifiche intermedie sviluppate da docenti delle varie tematiche. Al termine, i corsisti dovranno sostenere un esame finale di fronte alla Commissione nominata secondo la vigente normativa nazionale e regionale.

“In un momento molto difficile dal punto di vista sanitario e sociale alla luce della emergenza pandemica, la nostra struttura ha deciso di promuovere la formazione di figure professionali che in questo periodo sono risultate preziose ed anche richieste come professionisti centrali nel campo della sanità e del sociale – ha spiegato il professor Carmine Bisceglie, responsabile dell’istituto di formazione Noesis e promotore della iniziativa -. Abbiamo, di concerto con la Regione Abruzzo, previsto una formazione adeguata assicurata da docenti di alto livello. Siamo fiduciosi che i candidati potranno in breve inserirsi nel mondo del lavoro”.

Per informazioni si può telefonare al numero 327 4099 727, scrivere alla mail [email protected] o consultare il sito internet https://www.noesisformazioneesviluppo.com/

Il corso per Operatore socio-sanitario formerà una figura professionale che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale, sia sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.

Previsto un percorso di 1.000 ore, articolato in 450 ore di teoria, 350 ore di tirocinio e 100 ore di stage, con simulazioni di situazioni lavorative, attività di gruppo e project work.

Il corso per Tecnico di conduzione di strutture socio assistenziali avrà la durata di 6 mesi, con lezioni in turni pomeridiani di 4 ore e full time durante alcuni fine settimana. Il Tecnico di conduzione di strutture socio Assistenziali interviene nel processo di assistenza socio-sanitaria, gestendo e coordinando le strutture e le attività relative all’intero processo di messa a punto ed erogazione del servizio, e la qualifica conseguita consentirà di svolgere la propria attività presso Rsa, Ospedali e cliniche private, Cliniche e case di cura, Case di riposo, Comunità di recupero e Case famiglia.

La figura professionale dell’ Animatore professionale socio educativo è quella che promuove la crescita personale, l’inserimento e la partecipazione sociale, accompagna i gruppi, le comunità e le singole persone a sviluppare le potenzialità ludiche, culturali, espressive e relazionali; realizza interventi finalizzati a prevenire e recuperare il disagio sociale. Il corso avrà la durata complessiva di 7 mesi, per un totale di 600 ore si di cui 400 ore di teoria e 200 di pratica. Le lezioni si svolgono seguendo turni di pomeriggio o full time durante il fine settimana. Previsti laboratori pratici anche in strutture che si occupano di progetti e servizi di carattere culturale, educativo, comunicativo e in strutture residenziali e semiresidenziali che si occupano di prevenzione, integrazione e assistenza di persone con bisogni speciali.

Infine il corso per Assistente familiare ha come obiettivo quello di formare figure professionali che intervengono nel processo di assistenza alle persone, supportando e accudendo l’assistito (anziani, disabili e, talvolta anche bambini) nella gestione della vita quotidiana. ll corso avrà la durata di 6 mesi si articolerà in 400 ore, ripartite tra teoria e pratica e prevede formazione in aula e simulazioni di situazioni lavorative, prove pratiche presso istituzioni per anziani, disabili e infanzia. Le lezioni si svolgeranno seguendo turni pomeridiani di 4 ore e full time in alcuni fine settimana.