Ieri in Commissione sono stati ascoltati Fare Verde e l’Unione dei Forestali Italiani, nei prossimi appuntamenti della Commissione verranno calendarizzate le altre audizioni. “Ci chiediamo – afferma la Ferfa – se con tutto ciò che sta per accadere sarà possibile continuare a ignorare (solo per non dispiacere il suo narcisistico autore) che l’Italia sia il solo Stato dell’Unione Europea che si è privata nel 2017 del Corpo forestale”. “Non c’è più tempo da perdere, bisogna discutere i progetti di legge già presenti in Parlamento per ripristinare la Forestale, perché le donne e gli uomini dell’ex CFS stanno invecchiando e con loro si perderà per sempre il sapere e la competenza tecnica nella tutela dell’ambiente boschivo e montano prestati al servizio dell’Italia per circa 200 anni.”