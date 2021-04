L’AQUILA – Si sono svolti tra venerdì e domenica i tavoli partecipativi previsti nell’ambito del percorso partecipativo “QUID – Un quartiere di idee” ideato e organizzato dall’Urban Center. L’obiettivo è fornire idee e proposte all’amministrazione per favorire una rigenerazione dell’area urbana di via Sallustio, di Via Fontesecco, dell’attraversamento con il Borgo della Rivera fino al Parco delle acque.

I tavoli arrivano dopo una fase di ascolto svolta con un questionario somministrato ai cittadini e la presentazione del libro dell’architetto Maurizio D’Antonio sulla storia di Via Sallustio.

“Sono stati tre giorni densi di idee – il commento dell’associazione – in cui tanti cittadini e cittadine hanno partecipato dando il proprio contributo in maniera propositiva e costruttiva! Non possiamo che ringraziarvi! Ci vediamo il 22 e il 23 maggio 2021 per il momento conclusivo di restituzione dei risultati di questo processo partecipativo!”

Ora, infatti, l’ Urban Center dovrà mettere nero su bianco le proposte e gli spunti emersi sui vari problemi e possibilità del quartiere.

I tavoli, a cui hanno partecipato tanti cittadini nonostante l’utilizzo della piattaforma online, erano su Mobilità, le Aree verdi, i Percorsi storici, la Pavimentazione e gli arredi urbani, le funzioni del quartiere. Come facilitatori i volontari dell’Urban Center e dell’associazioni che ne fanno parte che per mesi hanno lavorato al progetto che i era già cominciato poco prima della pandemia con delle affollate assemblee sul futuro del ponte Belvedere.

Tante le proposte emerse. Da soluzioni leggere e sostenibili per l’attraversamento di via XX Settembre ad arredi urbani che possano valorizzare la vecchia arteria commerciale di via Sallustio. E poi si è parlato di valorizzazione delle aree verdi e boscate delle zona, dei materiali per le pavimentazioni e dell’illuminazione, della sosta, la mobilità e i modi per favorire il reinsediamento della popolazioni, gli itinerari turistici, l’uso degli edifici e spazi pubblici dell’area interessata, o ancora del recupero di interconnessioni con altre aree limitrofe. A fine maggio la presentazione dei risultati del percorso partecipato.