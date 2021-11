FONTECCHIO – L’associazione culturale Officine Sperimentali fa tappa a Fontecchio per un evento quasi invernale che vede protagoniste Antonella Marinelli e Daniela Di Bartolo. In Decori Naturali – Intrecciamo ghirlande per le feste con elementi naturali Antonella, titolare del laboratorio artigianale I campi di mais e maestra dell’intreccio, guiderà nella creazione di ghirlande adatte ad ogni occasione, con materiali naturali e riciclati. Ad affiancarla, anzi, ad affiancarsi reciprocamente, ci sarà Daniela, la quale racconterà storie legate alle erbe selvatiche utilizzate. Nell’incontro si intrecceranno, metaforicamente e non, storie, leggende, merende autoprodotte, erbe, mani. L’evento si terrà domenica 28 novembre, dalle 10:00 alle 12:00 circa, presso la bottega I campi di mais, in Piazza del Popolo a Fontecchio (AQ).

Per info e prenotazioni

Antonella Marinelli, tel. 339 3328228