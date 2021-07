L’AQUILA – C’è voluto qualche anno, tra contenziosi tra Gran Sasso Acque e Comune ma alla fine è stata ripristinata la fontana del Parco del Castello. Tradizionale luogo di incontro nel periodo estivo, vicino alle panchine e sotto l’ombra degli alberi, di anziani e non. Ne era stata segnalata più volte la necessità di un ripristino, anche perché le uniche due fontanelle attive in zona erano quella Via Castello e quella, con un percorso accidentato per raggiungerla, davanti l’Auditorium del Parco.

Da fare c’è ancora molto però, oltre al recupero definitivo di quelle monumentali, come quella di Piazza Fontesecco ancora spenta, ci sono le fontanelle ottocentesche da recuperare pienamente, simboli dell’Aquila di una volta su cui da tempo gruppi di cittadini come Jemo ‘Nnanzi porta avanti un’opera di sensibilizzazione affinché vengano salvate e recuperate perché rappresentano anche la memoria storica e popolare di una città. Ci sono ad esempio quelle di Piazza dell’Annunziata, quella alle Svolte della Misericordia, c’è la fontanella di Piazza santa Maria di Roio, quella nei pressi del ponte di sant’Apollonia, quella di Piazza del Teatro. Ripristinate quelle di San Bernardino, che era stata divelta da vandali, e più recentemente quelle della Villa Comunale e quella bellissima di via Fortebraccio. A breve, inoltre, dovrebbe essere ricollocata presso il cimitero quella custodita dai Frati di Santa Chiara. Per quella di Piazza Regina Margherita, infine, si attendono gli sviluppo del progetto di restyling della piazza.