L’AQUILA – Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, tra le misure per sostenere il rilancio e la competitività di aziende e dei lavoratori aderenti pubblica l’Avviso 1/2021 – Innovazione, che prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro, suddivisi in macro-aree.

“L’Avviso del Conto di Sistema di Fondimpresa 1/2021 Innovazione – sostiene il Presidente di OBR ABRUZZO Articolazione Territoriale di Fondimpresa, Teodoro Calabrese – rappresenta una nuova e significativa opportunità per finanziare la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. Ciascun Piano formativo finanziato nell’ambito dell’ Avviso n. 1/2021 potrà interessare, infatti, esclusivamente il seguente ambito: Progetti o interventi di innovazione digitale e/o tecnologica nelle imprese aderenti che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato”.

Il Piano formativo potrà realizzarsi a livello aziendale, interaziendale, territoriale o settoriale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dall’Avviso stesso.

L’Avviso n. 1/2021 prevede la presentazione dei piani formativi “a sportello”, con verifica di ammissibilità e valutazione di idoneità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento in forma completa, nel rispetto della suddivisione per Macro Area di cui all’art. 7 dell’Avviso.

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, a partire dalle ore 9.00 del 30 marzo 2021 fino alle ore 13.00 del 31 dicembre 2021.

L’ Avviso 1/2021, relative linee guida e tutti gli allegati previsti sono consultabili e scaricabili sul sito di Fondimpresa al seguente link: https://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avvisi-aperti/1835-avviso-1-2021-innovazione

L’Avviso verrà gestito direttamente da Fondimpresa, eventuali quesiti potranno essere inviati all’indirizzo email: [email protected]; le risposte alle domande più frequenti saranno pubblicate sul sito www.fondimpresa.it.