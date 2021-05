L’AQUILA – “Come di consueto la deputata del Pd Stefania Pezzopane eccelle nel creare polemiche ad arte e nel far diventare casi clamorosi quelli che in realtà sono solo dei provvedimenti amministrativi seri e ponderati”.

Lo dice l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris.

“Da parte della Regione – spiega Liris – non c’è alcuna perdita di tempo rispetto ai 10 milioni di euro, fondi della delibera Cipe 25/2018, inseriti nell’ambito del programma “Restart” relativo a rilancio socio-economico dopo il terremoto del 2009. Semplicemente non è nello stile della giunta, del presidente Marsilio e mio in particolare, sprecare finanziamenti importanti, denaro pubblico che può essere fondamentale per il rilancio di alcuni comparti che sono stati duramente colpiti dal terremoto e ulteriormente penalizzati dalla crisi pandemica. È per questa ragione che vogliamo ponderare accuratamente ogni decisione di impiego delle risorse, in modo tale che arrivino esattamente dove devono, in maniera mirata e utile alla causa. Rientra in questo ambito il provvedimento già assunto dall’Ente Regione che con determinazione direttoriale ha provveduto all’affidamento diretto delle attività “Restart” inerenti i 10 milioni alla Fira Spa. Un atto propedeutico alla erogazione dei finanziamenti che avverrà in tempi brevi. Sarebbe importante che Stefania Pezzopane si adoperasse per il territorio con la stessa energia con la quale, quotidianamente, tenta di gettare fumo negli occhi delle persone. Fortunatamente c’è un governo regionale solido e serio che ai provvedimenti spot preferisce strategie mirate e di prospettiva. Proseguiremo su questa linea senza farci minimamente condizionare da chi, per fini meramente personalistici o elettoralistici, pensa di poter deviare il dibattito politico”.