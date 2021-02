L’AQUILA – Si è tenuta ieri mattina la riunione del Comitato di Indirizzo della Struttura di Missione per fare il punto sull’attuazione del programma Restart, sulle richieste di finanziamento per nuovi progetti, sulle assegnazioni e rimodulazioni dei fondi. Del Comitato fanno parte Regione Abruzzo, comuni del cratere, Usra e Usrc.

Come noto c’erano circa 70 milioni ancora da programmare sul plafond complessivo di 319 milioni arrivato dopo il sisma. Secondo la Struttura di Missione erano fondi non programmati ma per i quali erano comunque arrivati progetti di cui era in corso l’istruttoria. Si tratta di progetti legati soprattutto al turismo.

Nella riunione di ieri comuni del cratere hanno provato a stringere sulla loro programmazione, sollecitano il finanziamento dei Piani Integrati del Turismo. Non si è ancora giunti alla chiusura e ad una decisione, se andranno tutti sul turismo o su altri filoni, come le politiche industriali.

Il cratere 2009 chiede 63 milioni per il turismo

I comuni del cratere chiedono il finanziamento di sette Pit, Piani integrati del Turismo, da realizzare nei comuni del cratere, per complessivi 63 milioni di euro. Complessivamente una cifra monstre per il turismo che verrà divisa tra tutti i comuni del cratere, per poco più di 1 milione a comune mediamente. E’ una scelta corretta?

I Pit sono piccoli piani regolatori del turismo. In uno dei primi approvati, quello delle Terre della Baronia, si prevedevano attività di promozione e marketing per i comuni coinvolti, l’implementazione di info-point e una serie di piccoli interventi infrastrutturali nei diversi comuni, un polifunzionale a Castel del Monte, un museo dell’olio e del vino ad Ofena, un’area verde a Santo Stefano di Sessanio e così via.

Tutto meritorio, non è chiaro però se tutti questi interventi rispondano a una strategia complessiva di rilancio turistico, di quelle su cui si fanno le grandi discussioni nei convegni, né se siano previste azioni di infrastrutturazione di un’economia del turismo. A mancare spesso, infatti, è proprio il know dell’economia del turismo, un incentivo, non solo economico, ad investirci professionalmente.

Le altre decisioni

Sempre nel Comitato di ieri si sono sbloccati le annualità di alcuni progetti pluriennali, interventi sulla mobilità cittadina nel Comune dell’Aquila, e l’anello per la banda larga, sempre nel capoluogo. Da economie e rimodulazioni di vecchi interventi sono arrivati poi 129 mila euro per le attività culturali inserite nel programma Restart.

Un milione e 620 mila euro infine, sempre di progetti pluriennali, va infine all’Università dell’Aquila per il progetto di ricerca sulla guida autonoma.

Il restart 2

Ancora congelata la questione sul Restart 2, il rifinanziamento del 4% per lo sviluppo sul nuovo budget della ricostruzione di 2,75 miliardi di euro. Si tratterebbe di altri 110 milioni da investire. La pratica viaggia negli uffici della Ragioneria dello Stato ma bisognerà attendere l’insediamento del nuovo governo per saperne di più.