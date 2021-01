L’AQUILA – La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila ha pubblicato oggi il “Bando per la presentazione delle domande di contributo per progetti terzi per l’esercizio 2021”.

Da quest’anno i soggetti interessati potranno presentare domanda esclusivamente on line tramite il sito della Fondazione Carispaq www.fondazionecarispaq.it, seguendo la procedura indicata sulla home page alla voce: “bando per la presentazione delle domande 2021”.

La scadenza è fissata al 1° marzo 2021 e non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diversa da quella digitale. Le domande di contributo possono essere presentate a valere dei seguenti settori di intervento: Arte, attività e beni culturali, Sviluppo locale, Ricerca scientifica e tecnologica, Volontariato, filantropia e beneficenza, Crescita e Formazione Giovanile, Salute pubblica.

“Attraverso il Bando per i progetti di terzi la Fondazione Carispaq – dichiara il Presidente Domenico Taglieri – intende garantire anche quest’anno il tradizionale sostegno agli enti del terzo settore della provincia dell’Aquila. E’uno strumento fondamentale a favore delle associazioni no profit che svolgono un importante attività per l’intera Comunità, attraverso progetti in grado di contribuire in maniera significativa allo sviluppo socio-economico del territorio”.

“Quest’anno – aggiunge Taglieri – è stata introdotta un’importante novità nella gestione delle richieste di contributo, prevedendo la presentazione digitale delle istanze attraverso il sito internet della Fondazione; si tratta di una grande cambiamento che consente di ridurre i tempi di compilazione, di invio e di valutazione delle istanze; questa scelta si inserisce nel più ampio percorso, avviato dalla Fondazione, di digitalizzazione di tutti i processi dell’Ente con benefici non solo in termini di risparmio ed efficienza amministrativa ma anche di sostenibilità ambientale”.

Sono ammissibili al contributo i progetti presentati da: enti privati senza scopo di lucro (a solo titolo indicativo: fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS); enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; enti pubblici; consorzi costituiti per lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici a cui aderiscano unicamente enti pubblici; tutti operanti ed aventi sede nella provincia dell’Aquila.