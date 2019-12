Fondazione Carispaq: Bando annuale per il sostegno a progetti terzi

La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila ha pubblicato oggi, il “Bando per la presentazione delle domande di contributo per progetti terzi per l’esercizio 2020”.

I soggetti interessati potranno presentare domanda utilizzando la apposita modulistica scaricabile direttamente dal sito web della Fondazione: www.fondazionecarispaq.it nella sezione “Attività e progetti” dove è disponibile anche copia del Bando

Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente, a mezzo posta alla Fondazione Carispaq (C.so Vittorio Emanuele 196, L’Aquila) improrogabilmente entro il 28 febbraio 2020 , farà fede il timbro postale.

Le domande di contributo possono essere presentate per i seguenti settori: Arte, attività e beni culturali, Sviluppo locale, Ricerca scientifica e tecnologica,Volontariato, filantropia e beneficenza, Crescita e Formazione Giovanile.

“Anche per il 2020 – dichiara il Presidente Domenico Taglieri – la Fondazione Carispaq conferma il proprio impegno a sostegno delle iniziative che provengono dal territorio. Con il Bando appena pubblicato destiniamo importanti risorse per i progetti di terzi, per garantire il necessario supporto alle organizzazioni no profit nella provincia dell’Aquila. Esse, infatti, rappresentano una grande ricchezza per l’intera Comunità, segno di vivacità culturale e motore per lo sviluppo socio – economico del territorio”.

Sono ammissibili al contributo i progetti presentati da: enti privati senza scopo di lucro (a solo titolo indicativo: fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS); enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; cooperative sociali di cui alla L. 381/1991,enti pubblici; consorzi costituiti per lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici a cui aderiscano unicamente enti pubblici; tutti operanti ed aventi sede nella provincia dell’Aquila.

