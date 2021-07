L’AQUILA – “Pienamente soddisfatti come organizzazione Fim-Cisl per essere arrivati alla sottoscrizione del Pdr all’Aura, in questa realtà produttiva, che ha visto nel passato tante polemiche da parte di qualcuno, ma un progetto in cui abbiamo sempre creduto e sostenuto come Fim-Cisl provinciale assieme ai lavoratori”.

Lo afferma Giampaolo Biondi, segretario provinciale dell’Aquila Fim-Cisl Abruzzo Molise.

“La condivisione dell’accordo assume importanza maggiore specialmente pensando al periodo difficile che abbiamo passato e stiamo ancora passando legato alla pandemia – aggiunge Biondi -. L’accordo prevede, con il raggiungimento degli Obbiettivi legati alla produzione ed al fatturato, l’erogazione di euro 1000 per i lavoratori.

È un buon punto di partenza che porta a condizioni di miglior favore per le lavoratrici ed i lavoratori, con l’obbiettivo di consolidare questa importante realtà produttiva , l’unica nata in città dopo il terremoto e che vede impiegate maestranze dell’ex polo elettronico e che sta dando spazio anche a giovani neo assunti”.