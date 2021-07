Il Paganica e l’IsWeb Avezzano, in serie B, L’Aquila Rugby, Abruzzo Chieti e Pescara, in C, e le Belve Neroverdi L’Aquila, in serie A femminile, debutteranno nei rispettivi campionati domenica 17 ottobre. Si spera che in questa stagione si possa tornare a giocare, dopo due stagioni di sosta forzata, a causa della pandemia.

Il Consiglio Federale, sentita la presentazione del Direttore Tecnico Daniele Pacini nel corso della riunione del 16 luglio, ha ufficializzato le formule e le date di disputa dei Campionati Nazionali Seniores e Juniores per la stagione sportiva 2021/22.

La pianificazione approvata dal Consiglio tiene conto del complesso contesto storico che il Paese sta ancora vivendo e, pur nell’intendo di favorire la piena ripresa dell’attività agonistica, mantiene la massima attenzione nei confronti delle disposizioni che le autorità competenti hanno fornito e continueranno a fornire in base all’evoluzione della pandemia.

Garantendo il diritto sportivo, ogni campionato manterrà l’assegnazione dei Titoli ed il riconoscimento delle promozioni, mentre, per agevolare l’operato dei Club e consentire il ritorno graduale e consapevole alle competizioni, è stato disposto – con la sola eccezione del Campionato Italiano Peroni TOP10 – il blocco delle retrocessioni in ogni campionato.

Le formule del Campionato di Serie A Maschile, Serie A Femminile e Serie B sono definite sulla base dello storico riferito all’ultima stagione programmata e sui diritti maturati dalle società nelle stagioni precedenti. Le formule potrebbero subire modifiche e adattamenti nel caso di sostanziali e significative variazioni che dovessero evidenziarsi in fase di iscrizione al campionato da parte delle società aventi diritto. Il termine ultimo per l’iscrizione a dette competizioni è il 6 agosto 2021.

La formula della massima divisione femminile tiene conto degli impegni internazionali che l’Italdonne è chiamata a sostenere nel corso della stagione sportiva 2021/22: qualificazioni alla WRWC (settembre), eventuale torneo di ripescaggio per la Coppa del Mondo (gennaio) e Sei Nazioni 2022.

La sostanziale modifica rispetto alle passate edizioni interessa il Campionato Nazionale di Serie C non più suddiviso in due gironi meritocratici ma unico; si articolerà su tre distinte fasi: Fase Regionale, Fase Interregionale e Finali Nazionali.

I campionati Juniores subiscono un adattamento post pandemia con l’obiettivo di ridefinire i valori ed i livelli delle squadre e sono strutturati, sia per la categoria Under 19 che per l’Under 17, con campionati unici su tre fasi: Fase Regionale (prima parte della stagione), Fase Élite/Interregionale (modulabile in funzione dell’andamento dell’emergenza) e Finali Nazionali per l’assegnazione rispettivamente del Titolo di Campione d’Italia Juniores e del Trofeo “Mario Lodigiani”.

Serie A Maschile (17 ottobre 2021-5 giugno 2022)

Titolo Campione d’Italia Serie A Maschile s.s. 2021/22

Squadre aventi diritto: 30

Una promozione nel Peroni TOP10 2022/23

Nessuna retrocessione

Formula: Tre gironi all’italiana da nove/dieci squadre. Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le prime classificate di ciascun girone accedono ad un Girone Play-off con partite di sola andata secondo il seguente schema:

22 maggio 2022

1a Classificata Girone 1 vs 1a Classificata Girone 2 (in casa della squadra 1a Classificata Girone 1)

29 maggio 2022

Perdente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

5 giugno 2022

Vincente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

La squadra prima classificata è dichiarata Campione d’Italia di Serie A Maschile 2021/22 ed acquisisce il diritto di disputare la stagione 2022/23 inserita nel Peroni TOP10 2022/23.

Le date

Ottobre: 17, 24, 31

Novembre: 7, 21

Dicembre: 5, 12

Gennaio: 16, 23, 30

Febbraio: 20

Marzo: 6, 20, 27

Aprile: 3, 24

Maggio: 1, 8, 22 (Play Off), 29 (Play Off)

Giugno: 5 (Play Off)

Serie A Femminile (17 ottobre 2021 – 5 giugno 2022)

Titolo Campione d’Italia Serie A Femminile s.s. 2021/22

Squadre aventi diritto: 26

Formula: Quattro gironi all’italiana con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Il Girone 1 a sei squadre è costituito su base meritocratica; i gironi 2, 3 e 4, da sei e sette squadre sono costituiti su base geografica.

Terminata la stagione regolare le squadre classificatesi al 1° e 2° posto del Girone 1 accedono direttamente alle semifinali, mentre 3a e 4a classificata del Girone 1, unitamente alle due vincenti del 1° turno di barrage dei gironi territoriali (2, 3 e 4) si qualificano per il secondo turno di barrage.

I° TURNO DI BARRAGE

15 maggio 2022 (gara unica in campo neutro)

B1: 1a Classificata Girone 2-3-4 vs Migliore 2a Classificata Girone 2-3-4

B2: 1a Classificata Girone 2-3-4 (corretto?) vs 1a Classificata Girone 2-3-4

II° TURNO BARRAGE

22 maggio 2022 (gara unica in campo neutro)

B3: 3a Classificata Girone 1 vs Vincente B1

B4: 4a Classificata Girone 1 vs Vincente B2

Le vincenti del II° turno di barrage accedono alla semifinali del 29 maggio che si disputano secondo il seguente schema:

1a Classificata Girone 1 vs Vincente B4 (in casa della 1a Classificata)

2a Classificata Girone 1 vs Vincente B3 (in casa 2a Classificata)

Le vincenti accedono alla Finale, in gara unica in campo neutro nel week-end del 4/5 giugno. La vincente della Finale si aggiudica il titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile s.s. 2021/22.

Le squadre prime classificate dei Gironi Territoriali 2, 3 e 4 acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato di Serie A Femminile s.s. 2022/23 inserite nel Girone 1 Meritocratico costituito da otto squadre.

La squadra sesta classificata del Girone 1 Meritocratico disputerà il Campionato di Serie A Femminile s.s. 2022/23 inserita nei Gironi Territoriali.

Le date

Girone 1 Meritocratico

Ottobre: 17, 24

Novembre: 7, 14, 21

Dicembre: 5

Febbraio: 13, 20

Marzo: 6, 13

Girone 2, 3, 4

Ottobre: 17, 24

Novembre: 7, 14, 21

Dicembre: 5, 12

Gennaio: 16, 23, 30

Febbraio: 13, 20

Marzo: 6, 13

Maggio: 15 (barrage), 22 (barrage), 29 (semifinali)

Giugno: 5 (finale)

Serie B (17 ottobre 2021-5 giugno 2022, con Paganica e IsWeb Avezzano

Squadre aventi diritto: 46

Quattro promozioni nella Serie A Maschile 2022/23

Nessuna retrocessione

Formula: Quattro gironi su base geografica, due da dodici squadre (Girone 1 e 3) e due da undici squadre (Girone 2 e 4). Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Terminata la stagione regolare le quattro squadre classificate al primo posto di ciascun girone acquisiscono il diritto di partecipare nella stagione 2022/23 inserite nel Campionato di Serie A.

Le date

Ottobre: 17, 24, 31

Novembre: 7, 21

Dicembre: 5, 12

Gennaio: 16, 23, 30

Febbraio: 20

Marzo: 6, 20, 27

Aprile: 3, 0, 24

Maggio: 1, 8, 22, 29

Giugno: 5

Serie C (17 ottobre 2021-5 giugno 2022) in prima fila L’Aquila Rugby, Abruzzo Chieti e Pescara

Campionato unico con partecipazione ad iscrizione libera

Sei promozioni nel Campionato di Serie B s.s. 2022/23

Nessuna retrocessione

Formula: Articolato su Tre Fasi:

I Fase “Qualificazione”

In autonomia per ogni singolo Comitato Regionale.

Le regioni con meno di quattro squadre possono essere inserite nei gironi delle regioni limitrofe.

Il numero delle squadre qualificate alla II Fase Interregionale Promozione è definito in proporzione al numero delle squadre partecipanti per ogni Comitato Organizzatore.

II Fase: “Interregionale Promozione”

Le qualificate formeranno dodici Gironi Interregionali Promozione da 6/8 squadre individuate in base al criterio geografico. Le formule adottate possono essere con gare di andata e ritorno, con formula conference oppure con formula mista (andata/ritorno e conference).

La prima classificata di ogni Girone Interregionale Promozione si qualifica per la III Fase Finale Nazionale.

II Fase: “Coppe Territoriali”

Le restanti squadre non qualificate per l’Interregionale Promozione, disputano la II Fase con Gironi Regionali per l’assegnazione di Coppe Territoriali. In caso di numero di squadre insufficienti, le stesse saranno inserire nelle Regioni limitrofe.

III Fase: “Finali Nazionali”

Una Fase Finale Nazionale è organizzata per determinare le sei squadre promosse in Serie B nella stagione sportiva 2022/2023.

Vi accedono le prime classificate di ognuno dei dodici gironi Interregionali Promozione. Gli accoppiamenti di Finale (gare di andata e ritorno) sono determinati in base al criterio geografico.