TERAMO – Finalmente è ripartita l’attività scacchistica dei giovani abruzzesi. Domenica 27 giugno al “Villaggio Lido d’Abruzzo” di Roseto degli Abruzzi, con l’organizzazione dell’A.S.D. Le Torri del Vomano di Castelnuovo Vomano diretta dal Presidente – Fausto del Papa, si è concluso il torneo di scacchi giovanile individuale, valevole per il Campionato Regionale Under 18, sotto la direzione arbitrale dell’A.N. Massimo Maione.

Il torneo, che metteva in palio i titoli regionali, per ciascuna fascia anagrafica biennale, dall’U8 all’U18, ha visto gareggiare una nutrita schiera di bambini e ragazzi, provenienti da tutta la Regione. Oltre ad assegnare i titoli regionali, c’erano in palio anche le qualificazioni alla fase finale nazionale del Campionato Italiano Giovanile (C.I.G.) anno 2021, che si disputerà dal 22 al 28 Agosto in Emilia Romagna, nella città di Salsomaggiore Terme (PR).

Suddiviso in due Gruppi, gli incontri si sono svolti nel weekend dal 25 al 27, sulla distanza di 5 turni di gioco, con sistema svizzero, a tempo “Standard” da 90 minuti + 30” a mossa per ciascun giocatore, e com’era prevedibile, è stato dominato dai giocatori più esperti e “navigati”.

I vincitori del titolo di Campione regionale, per fascia d’età, punteggio riportato e l’Associazione sportiva di appartenenza, sono risultati i seguenti:

1° GRUPPO:

U8 M – DI SANTE Leonardo, punti 3 – Le Torri del Vomano (TE)

U8 F – D’ASCENSO Elena, punti 2,5 – Le Torri del Vomano (TE)

U10 M – ULBAR Costantino, punti 4,5 – Le Torri del Vomano (TE)

U10 F – SANSONETTI Giada, punti 1,5 – Le Torri del Vomano (TE)

U12 M – MASTRANGELO Antonio, punti 4 – Le Torri del Vomano (TE)

U12 F – D’ASCENSO Chiara, punti 4 – Le Torri del Vomano (TE)

2° GRUPPO:

U14 M – GALLINA Alessandro, punti 3 – Fischer Chieti

U14 F – DI FABIO Sara, punti 3,5 – D’Annunzio Scacchi Pescara

U16 M – SERAFINI Luigi, punti 3,5 – Le Torri del Vomano (TE)

U16 F – non assegnato

U18 M – PULSONE Marco, punti 4 – Scacchi L’Aquila

U18 F – non assegnato

Si qualificano inoltre per la finale nazionale:

U14 M – DI FEBO Francesco Maria, punti 2,5 – Le Torri del Vomano (TE)

U16 M – BIANCHINI Davide, punti 3 – Le Torri del Vomano (TE)

U18 M – SCROCCO Stefano, punti 4 – Scacchi L’Aquila