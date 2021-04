L’AQUILA – “L’idea messa in campo da Nicola Zingaretti, con un articolo pubblicato oggi dal Messaggero, è esattamente quella giusta per superare le nostre difficoltà e rilanciare un modello di sviluppo integrato. Stabilire forme di coordinamento con le altre Regioni dell’Italia centrale, con in più l’Abruzzo e io credo anche il Molise, per cogliere al meglio le opportunità connesse alla fase di rilancio, tra cui le risorse del Recovery Plan”: lo dichiara il segretario del Partito Democratico abruzzese, Michele Fina.

Fina prosegue: “Sono certo che il Presidente della Regione Abruzzo coglierà al meglio questo spunto, e offrirà, lui come gli altri Presidenti, la sua disponibilità alla collaborazione. Noi da parte nostra arricchiremo la proposta con i contenuti che abbiamo elaborato in questi mesi, anche attraverso un percorso di confronto con le forze economiche e sociali. Questo approccio consentirà anche di fare scelte strategiche e chiare e non liste della spesa. Solo così saremo capaci di interpretare lo spirito del Next Generation Eu, utilizzando al meglio questi fondi straordinari”.