L’AQUILA -Si è svolta oggi, in modalità mista in presenza e a distanza, la riunione di segreteria del Partito Democratico abruzzese, allargata ai rappresentanti istituzionali (Stefania Pezzopane, Luciano D’Alfonso, Silvio Paolucci, Dino Pepe e Antonio Blasioli) e agli altri componenti degli organismi decisionali. Il segretario Michele Fina sottolinea che “si è trattato di un’occasione importante. Da quando abbiamo ridefinito la nostra squadra attraverso molti nuovi ingressi, che coinvolgono anche personalità esterne che hanno generosamente deciso di dare una mano all’Abruzzo attraverso il Pd, il ritmo di lavoro e di elaborazione politica ha avuto un ulteriore scatto in avanti. Non è naturalmente un caso, vista anche l’importante fase storica che stiamo attraversando, in Abruzzo particolarmente evidente”.

Al riguardo Fina ha ricordato “le imminenti elezioni che coinvolgeranno alcuni importanti Comuni della nostra regione, nei quali siamo impegnati a individuare una proposta politica larga, che sappia coinvolgere oltre alle forze politiche di centrosinistra quella parte di società desiderosa di impegnarsi in una prospettiva radicalmente nuova; la sempre più urgente necessità di costruire, sul fronte della politica e della società, un’alternativa di governo che sappia quando ci sarà l’opportunità andare oltre l’amministrazione regionale in carica, la peggiore nella storia della nostra regione, che alla drammatica incapacità di programmazione ha unito un persino sfrontato esclusivo interesse a fare fronte alle necessità di propaganda del livello nazionale del partito di Marsilio e di Meloni; la volontà di continuare a contribuire, nonostante la già più volta dimostrata incapacità della Regione di farne tesoro, a costruire proposte utili a tutti i livelli per sfruttare a pieno le opportunità connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza”.