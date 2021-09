L’AQUILA – Sospeso lo sciopero dei lavoratori della ditta esterna alla Asl che sono impegnati nei servizi di manutenzione, in programma il 9 settembre. “La Fim-Cisl, facendo seguito alla pec ricevuta, oggi lunedì 6 settembre, da parte della Prefettura di L’Aquila con la convocazione del tavolo per il tentativo di conciliazione per il giorno 10 settembre, riguardo la proclamazione dello stato di agitazione dello scorso 24 agosto e della proclamazione dello sciopero prevista per il 9 settembre, avverte che è da ritenersi sospesa la data dello sciopero solo in previsione dell’incontro del 10 settembre”, dicono Giampaolo Biondi e Antonello Tangredi della Fim Cisl

“Resta inteso, che in caso di esito negativo al tentativo di conciliazione, la data dello sciopero è fissata per il primo giorno utile lavorativo dopo l’incontro, con le modalità che verranno tempestivamente comunicate, ovvero per il 13 settembre – aggiungono Biondi e Tangredi -. La Fim-Cisl auspica che la convocazione del Tavolo Istituzionale, con tutti gli attori, possa portare ad individuare le giuste soluzioni per garantire l’ occupazione a lungo termine di tutti gli attuali Lavoratori e la continuità del servizio essenziale per le strutture ospedaliere della nostra provincia”.