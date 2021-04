A tracciare un ricordo del Filippo “ecologista” è Fulco Pratesi, Presidente Onorario e tra i fondatori del WWF Italia che lo ricorda così: “Credo di poter dire di aver avuto un sincera amicizia con Filippo d’Edimburgo. Col primo Presidente del WWF Internazionale ho avuto modo di avere spesso incontri e di ammirare la sua semplicità, il suo humour. Ricordo negli anni 70 un’escursione al Parco Nazionale d’Abruzzo dove arrivò con un solo collaboratore e abitò con noi in un Motel Agip che preferì al Grand Hotel dove abitavano i turisti ricchi. Poi in una lunga salita in montagna dove, miracolosamente, riuscimmo a osservare due orsi marsicani al pascolo che il marito della Regina riprese con una minuscola macchina fotografica. In una delle visite al WWF di Roma, nel 1995 incontrò tutto lo staff, ci disse che se fosse stato distrutto il Colosseo, disponendo di disegni e rilievi, si sarebbe potuto in qualche modo ricostruirlo. Se si fosse estinto il rinoceronte indiano, allora in grave pericolo, nemmeno Dio avrebbe potuto rifarlo. La sua scomparsa – conclude Pratesi – lascia un grande vuoto nel WWF”.