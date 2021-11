L’AQUILA – Riceviamo da Luigi Antonetti (Filcams Cgil), Alessandra Salustri (Fisascat Cisl) e Uil Trasporti Andrea De Amicis e pubblichiamo.

Intendiamo denunciare quanto accaduto nella data odierna agli appalti di Pulizia Ristorazione Vigilanza e Cup della committente ASL 1 Ospedale di L’Aquila.

In particolare, si denuncia il fatto che, alla richiesta dei sindacati di poter svolgere un’assemblea retribuita (in fasce di orari distinti) in favore di tutti i lavoratori interessati negli appalti sopra evidenziati, relativamente alle criticità contrattuali negli appalti ed all’informativa della piattaforma sindacale unitaria sulla prossima Manovra finanziaria 2022,, mezz’ora prima dell’assemblea, la committente ha assegnato, un locale adibito a sala di attesa contestualmente utilizzata anche da altri utenti in loco.

Cosa ancora più grave, è che detto locale risultava essere insufficiente a poter ospitare il numero dei lavoratori eventualmente interessati, tutto ciò in barba alle norme anti Covid19.

Ad aggravare l’intera vicenda è stato il fatto che presso la struttura vi erano locali più idonei e liberi che potevano a nostro avviso accogliere i lavoratori in assemblea in totale sicurezza.

Quanto accaduto mostrerebbe anche rivelare una sorta di discriminazione e mancanza di rispetto per i lavoratori in appalto. Pertanto le OOSS, allo scopo di poter svolgere un’assemblea nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, chiederanno nei prossimi giorni una nuova assemblea per tutti i lavoratori nei vari appalti, nella speranza di vedersi assegnati un locale più idoneo.