L’AQUILA – Nella giornata di domenica 20 giugno in occasione della fiera di San Massimo, Croce Rossa Italiana – Comitato di L’Aquila – sarà presente, oltre come presidio di assistenza sanitaria, anche con il proprio stand presso la fontana luminosa per promuovere le proprie attività formative ed operative. Le aree tematiche in cui la popolazione potrà essere informata riguarderanno la donazione sangue, le manovre salvavita per adulti e bambini, le attività sanitarie e sociali sia in ordinarietà che in emergenza, anche con il supporto delle squadre “Soccorsi speciali” e cinofile.