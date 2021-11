SAN DEMETRIO – A San Demetrio, dopo lo stop forzato della pandemia, è tornata la tradizionale e antichissima fiera delle Bucalette. Dalle prime ore del mattino fino a sera, il centro è stato animato da tantissime bancarelle che hanno dato colore e vivacità ad una splendida giornata di novembre. La fiera prende il nome dall’antico recipiente in ceramica in cui veniva versato. Un appuntamento che in tantissimi non hanno voluto perdere da non perdere per tutti gli avventori del territorio aquilano. L’intervista all’assessore al commercio Sandro Filauro.