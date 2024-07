Festival dell’Appennino inclusivo, appuntamento nel fine settimana Castiglione della Valle di Colledara (Te)

ASCOLI PICENO – Domenica 28 luglio per il quattordicesimo appuntamento del Festival andremo a Castiglione della Valle di Colledara (TE) per una giornata inclusiva con escursione con percorso escursionistico e con possibilità di escursione accessibile e inclusiva da Castelmaidetto per tutti, pomeriggio inclusivo di giochi a cura di Event e spettacolo comico a premi Giorno di Festa con Gianluca Castellano, per concludere concerto di Elisa di Eusanio-Club 27.

Questa edizione della manifestazione è caratterizzata da una “espansione” dei suoi tradizionali confini, promossa dal Commissario Straordinario Ricostruzione e Riparazione Sisma 2016, Guido Castelli e dal Bim Tronto. Per la prima volta, infatti, oltre alle Marche il Festival coinvolge anche l’Abruzzo, il Lazio e l’Umbria insieme alla collaborazione dei Bim Vomano-Tordino Teramo, Bim Nera-Velino Cascia e Bim Nera-Velino Rieti.

L’obiettivo resta però invariato: dare vita a un evento dedicato al benessere, sostenibile ed esperienziale. Una manifestazione a vocazione turistica e culturale che unisce, in un fitto programma di appuntamenti diverse attività: escursioni, spettacoli, performance, concerti, incontri, presentazioni ed enogastronomia, favorendo un tipo di turismo esperienziale e accessibile.

Il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli ha dichiarato: “Insieme ai quattro Bim, che hanno reso possibile questa nuova edizione del Festival, abbiamo creduto sin dall’inizio nel valore di questa manifestazione anche sotto il profilo della riparazione economica e sociale. Questi bellissimi territori soffrono di un processo di lungo periodo di spopolamento, accennato dagli eventi sismici. Per questa ragione gli eventi culturali organizzati, così come le escursioni nella natura, possono rappresentare occasioni sia di aggregazione e socialità, sia di richiamo nei confronti di visitatori che non conoscono

questi luoghi. Accanto alla Riparazione poi, continua il processo di ricostruzione postsisma e recentemente abbiamo portato a 537 mila il contributo per la demolizione e ricostruzione dell’ex edifizio scolastico a Bascianella, frazione di Colledara, che verrà adibito per la realizzazione di altri alloggi residenziali. Un altro piccolo ma significativo segnale di quel cambio di passo che abbiamo impresso alla ricostruzione verso la rinascita dell’Appennino centrale”.

“L’idea di organizzare questo evento, in simbiosi con la Struttura Commissariale, nasce da un’antica tradizione che avevamo noi fino agli eventi sismici del 2009 con una nostra rievocazione storica che era una tradizione di questi territori- ha dichiarato il Sindaco di Colledara Manuele Tiberii- Adesso vogliamo ripartire anche grazie al Commissario straordinario. La programmazione estiva aiuta il nostro territorio che ha attrattivi e peculiarità.

Con il Covid, tanti hanno riscoperto le aree interne ma noi dobbiamo essere pronti con le nostre strutture ricettive. L’auspicio che posso avere è che si possa migliorare tutta l’offerta turistica e attrattiva dei nostri territori, dove si vive bene e dove si soffre poco lo spopolamento, auspico che possa tornare un periodo di serenità dopo il terremoto e dopo aver stretto i denti dopo i due sisma. Invito tutti a essere presenti, il luogo è comodo da raggiungere e metteremo in campo tutta la nostra accoglienza”.

Dalle ore 9 saranno a disposizione bus navetta* per scendere dalla piazza di Colledara a Castiglione della Valle, luogo del ritrovo dell’escursione con percorso escursionistico alle 10.30 per raggiungere Castelmaidetto luogo di partenza dell’escursione inclusiva.

Per l’escursione inclusiva partenza bus navetta alle ore 10 dalla piazza di Colledara e partenza per l’escursione da Castelmaidetto alle ore 11.15. L’escursione con un dislivello di 40 mt, lunga 2.1 km e 1h trenta sarà curata insieme alle guide Rita Pignoloni, Michela Orsini, Alessandro Ambrosi. Necessari cappellino, 1 litro di acqua, crema solare, Scarpe da trekking, bastoncini da trekking. Escursione adatta a disabilità cognitive e sensoriali, lievi disabilità motorie.

Percorso non adatto al trasporto in joelette.

Per l’escursione inclusiva obbligatoria la prenotazione al numero 339.3003948, posti limitati.

Alle 13 rientro dall’escursione pranzo libero con possibilità di usufruire del punto ristoro al centro visite Fiume Fiumetto: pennette all’amatriciana, porchetta di Colledara, acqua o vino € 15.00.

Nel pomeriggio vi saranno dei tavoli da gioco inclusivi a cura di Event e alle ore 15 spettacolo comico a premi Giorno di Festa con Gianluca Castellano.

Alle ore 16.30 concerto di Elisa Di Eusanio-Club 27, l’ultima interprete di Lucrezia Borgia ci sorprenderà con il suo concerto dei successi intramontabili di diversi artisti scomparsi. “Lucrezia Borgia fu in mano alla mia mamma per anni e ad un certo punto.

Lei ha passato il testimone a me quindi ho avuto questa splendida eredità e ricordo quella esperienza come una delle più emozionanti della mia vita perché era una cosa sospesa, sembrava di entrare in un altro tempo- ha dichiarato l’attrice Elisa Di Eusanio- E poi la mia mamma come molti sanno mi ha lasciata, dopo poco e quindi quel piccolo luogo magico rappresenta per me un ponte forte con mia madre, molto

profondo. Potete immaginare quello che io possa provare nel venire a Castiglione con questo spettacolo dove c’è tanto di me e tanto della mia storia.”

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

● obbligatorio indossare scarpe da trekking

● avere con sè almeno un litro d’acqua

● portare felpa/kway e telo/stuoia

● consigliato un cambio completo da lasciare in auto

● consigliato portare lampada frontale o torcia per la sera

*I bus navetta saranno a disposizione per l’intera giornata.