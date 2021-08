L’AQUILA – SOLD out e tanto entusiasmo per il Secondo appuntamento del Festival Danza “I Cento Passi” che ha ospitato la Compagnia Nuovo Balletto Classico. Ospite d’eccezione l’étoile internazionale Liliana Cosi che ha emozionato il pubblico con la sua testimonianza sul senso e il valore dell’essere artisti specialmente oggi.

La compagnia, fondata da Liliana Cosi e Marinel Stefanescu, oggi Nuovo Balletto Classico, ha eseguito un programma d’eccezione cha ha spaziato dal repertorio della danza classica, ad una rivisitazione di alcuni tanghi di Astor Piazzolla, alla danza contemporanea che ha raccontato storie di profughi, per tornare e concludere con il repertorio classico e lo splendido passo a due del secondo atto del Lago dei cigni.

Oggi, mercoledì 4 agosto, alle 21.30 al Palazzo dell’Emiciclo, sarà ospite del Festival la prestigiosa compagnia Balletto del Sud, di Fredy Franzutti che presenterà lo spettacolo “La luna dei Borboni” . Lo spettacolo, ispirato all’omonima poesia di Vittorio Bodini, inscena le atmosfere evocative dell’area mediterranea raccontata dal poeta.

Il Sud è per Bodini – e per lo spettacolo – un’originale “invenzione”, che parte da una precisa realtà storica e geografica, con tutti i problemi di natura sociale ed economica, e si elabora in una reinvenzione fantastica. La situazione è sognante e rilassata come il ricordo della festa del santo nella piazzetta del quartiere, dove eravamo ancora tutti assieme, tutti vivi. “La luna dei Borboni” muta il luogo della sofferenza in una parentesi di rilassatezza. Fredy Franzutti mette in scena bravissimi interpreti , creando un paesaggio di anime i cui movimenti disegnano una geografia interiore in un luogo senza tempo, eppure riconoscibile in un Sud arcaico e inviolato, animato da una festosa malinconia sognante. Il coreografo usa un linguaggio personale e utilizza come elementi ispirativi le pertinenze territoriali con il Sud, inteso come appartenenza alla Magna Grecia, rapporto con i popoli del mare, come utilizzo della matrice popolare.

Nel finale anche Pantaleone parte per l’Argentina dove creerà la sua famiglia, suo figlio Vicente e poi suo nipote Astor al quale regalerà la sua fisarmonica portata dalla Puglia…ma questa è un’altra storia. Vi aspettiamo stasera 4 agosto allee 21.30 presso il Palazzo dell’Emiciclo.

Per Prenotazioni I-Ticket

Contatti 3337248644

COMPAGNIA DEL SUD di FREDY FRANZUTTI

Fondato e diretto dal coreografo italiano Fredy Franzutti, ospite del Teatro Bolscioj di Mosca, dell’opera di Roma, dell’opera di Sophia, dell’opera di Montecarlo, di Magdeburg, di Tirana e di Bilbao.

Riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dal 1999, ha un organico composto da 18 solisti di diverse nazionalità.

La compagnia, vanta un repertorio di 39 produzioni con titoli classici e moderni con spesso étoiles ospiti come Carla Fracci, Lindsay Kemp, Luciana Savignano, Alessandro Molin, Xiomara Reyes, Letizia Giuliani.

Tournèe, in Italia e all’estero con circa 104 spettacoli ogni anno. Tournée all’estero: Vietnam – teatri di Hanoi e Ho Ci Min City; Teatro dell’Opera di Tirana; Festival delle Culture Europee di Algeri; progetto Athene, Italia, Spagna e Croazia; Tunisia; Egitto; Perù.