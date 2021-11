L’AQUILA – “Se non si fosse limitata semplicemente a leggere l’emendamento per la velocizzazione del collegamento ferroviario Roma-Rieti-L’Aquila ma avesse avuto la pazienza di approfondirne il contenuto l’onorevole Pezzopane avrebbe evitato una nuova, ennesima, figuraccia”.

È quanto dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in replica alle dichiarazioni della parlamentare che in una conferenza stampa ha bollato come “elettoralistica” la proposta emendativa alla Legge di Bilancio contenente la richiesta di uno stanziamento di 40 milioni di euro per la realizzazione di uno studio di fattibilità e la progettazione della velocizzazione del tracciato ferroviario che collega la capitale con le città di Rieti e il capoluogo d’Abruzzo lungo il percorso che conduce sino ad Ascoli Piceno.

“L’emendamento, annunciato da due presidenti di Regione e tre sindaci, non sostituisce ma integra quello approvato a luglio in sede di conversione del decreto legge 73 del 2021. Una norma – sottolinea Biondi – targata Pd e che, guarda caso, taglia fuori L’Aquila da qualsiasi ragionamento per il miglioramento delle connessioni su ferro del capoluogo d’Abruzzo con Roma e le altre aree del centro Italia in quanto riferita esclusivamente alle zone colpite dal terremoto del 2016. Il provvedimento, pertanto, è complementare a quello esistente e rappresenta una opportunità importante per questa città. Spiace constatare come l’onorevole dem non abbia colto il senso di una iniziativa dal carattere inclusivo che, se concretizzata, comporterebbe un impegno immediato per ottenere traguardi tangibili così come accaduto per la scuola nazionale dei Vigili del fuoco e quella di formazione della Pubblica amministrazione piuttosto che per il centro per il servizio civile universale, la stabilizzazione dei precari del sisma o il rifinanziamento dei processi di ricostruzione”.

“Vittorie giunte a seguito di battaglie condotte dall’intero territorio, a cui è arrivato il momento che Stefania Pezzopane si aggiunga e per le quali inizi a lavorare a sostegno con l’obiettivo di ottenere risultati tangibili anziché disorientare i cittadini sul suo effettivo impegno da parlamentare, ridotto ormai ad un millantare meriti che in realtà sono frutto dell’impegno politico di questa amministrazione, spesso condotto in sinergia – fortunatamente – con rappresentanti di istituzioni che realmente tengono a cuore il futuro di questa terra”.