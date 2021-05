L’AQUILA – Si è tenuto questa mattina un primo incontro tra il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il Commissario di Governo per la velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara, ing. Vincenzo Macello. All’incontro hanno partecipato per la Regione Abruzzo il Direttore Generale, Barbara Morgante, e il Direttore del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture, Emidio Primavera, e per RFI il Direttore Commerciale, Christian Colaneri. L’incontro è stato l’occasione di una prima ricognizione sulle risorse al momento disponibili e sui tempi di realizzazione dell’intero progetto, del quale le tratte inserite nel PNRR costituiscono solo la parte completabile entro i termini stabiliti dall’UE nel Recovery Plan. Il Presidente della Regione Abruzzo ha rinnovato all’ing. Macello gli auguri di un proficuo lavoro, per un’opera che assume la massima importanza nei progetti di sviluppo del territorio, assicurando il massimo sostegno e la più ampia collaborazione per aiutarlo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il Presidente e il Commissario hanno convenuto sull’opportunità di dare vita non appena possibile a una serie di incontri sul territorio, per condividere con le amministrazioni locali e i cittadini gli elementi di dettaglio del progetto, e concorrere grazie alla partecipazione e al dibattito pubblico alla migliore riuscita dell’opera nei tempi più brevi consentiti dalle norme.