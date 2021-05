ROMA – L’immunologo statunitense, Anthony Stephen Fauci, è intervenuto a Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio andato in onda domenica su Rai3. “Non credo che si possa eradicare il Covid – ha affermato -. Possiamo controllarlo, il problema è come controllarlo bene. Forse dovremo continuare a vaccinare la popolazione conrichiami ogni anno o anno e mezzo. Il nostro scopo è ridurre le infezioni in modo che non siano più una minaccia pubblica”, ha sottolineato il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. “Negli Usa stiamo vaccinando gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Quindi consideriamo adatti alla vaccinazione i ragazzi dai 12 in su. L’approvazione da parte delle autorità in Italia o altrove verrà data molto presto perché i dati che abbiamo sono estremamente sicuri, soprattutto per la fascia 12-15 anni”, ha aggiunto”.

“Stiamo lavorando assieme a Pfizer a un vaccino anti-Covid da assumere in pillole”, ha spiegato. “Non abbiamo vinto la battaglia, ma a differenza dell’anno scorso ora abbiamo i vaccini. Se la maggior parte della popolazione sarà vaccinata riusciremo a ridurre le misure di sicurezza”, ha aggiunto.