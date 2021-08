La seconda edizione del Festival “Portami in piazza” organizzato dalla Proloco di Fagnano con il Patrocinio del Comune di Fagnano, ospita mercoledì 18 Agosto alle 18.30 nella frazione di Campana di Fagnano lo spettacolo “Ogni matto ha il suo paese” di e con Andrea Fugaro e interventi musicale e cantati di Federica Di Stefano.

Lo spettacolo è una ricerca ed una riflessione sul concetto di “paese”. E’ una realizzazione site specific, cioè realizzata espressamente per il borgo di Campana di Fagnano con una parte di ricerca sul campo o che trae il proprio contenuto da documenti filmati o scritti. Una riflessione su un passato, un presente e ovviamente un ipotetico futuro, visti non come spaccati di un tempo o dipinti fissati su una malinconica tela, ma in continuo ed immanente dialogo. Un dialogo che ha parte anche nella costruzione testuale dello spettacolo, che nasce da racconti di chi il paese lo ha vissuto, di chi lo vive, di quanti tornano e di coloro che arriveranno.

“…Non capisce, forse, non ama il proprio paese chi non l’ha abbandonato almeno una volta, e credendo fosse per sempre”. M.Soldati