Ennesimo leak di dati personali degli utenti di Facebook. Stavolta sarebbero state coinvolte mezzo miliardo di persone, secondo quanto riporta Business Insider. Numeri di telefono, indirizzi, date di nascita, biografie e indirizzi e-mail sono apparsi free sulla rete.

Si tratterebbe dello stesso gruppo di dati “fuggiti” dal social network nella rete nel 2019. Già in quell’occasione Facebook cercò di correre ai ripari. Nelle ultime ore sono riaffiorati e una volta liberi secondo gli esperti non c’è molto che FB possa essere in grado di fare per impedirne la diffusione online. È stato Alon Gal, chief technology officer della società attiva contro il cybercrime, Hudson Rock, a scoprire la fuga di dati. Lo stesso esperto ritiene che la ripubblicazione sia legata alla vendita di dati da parte di qualcuno. Ciò potrebbe nuocere al modello di business di Facebook che raccoglie un’enorme quantità di dati personali degli utenti per vendere spazi di pubblicità altamente mirati.

Finora il caso più clamoroso e controverso di fuga di dati che ha coinvolto Facebook è stato quello legato a uno dei maggiori scandali politici avvenuti all’inizio del 2018: in quell’occasione fu rivelato che Cambridge Analytica aveva raccolto i dati personali di 87 milioni di account Facebook senza il loro consenso e li aveva usati per scopi di propaganda politica: in particolare, ma non solo, per influenzare l’opinione pubblica inglese a ridosso del referendum su Brexit.