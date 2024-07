Faber vive. Sold out per Cristiano De André ai Cantieri dell’Immaginario

L’AQUILA – Una notte di luna piena. La Basilica di San Bernardino illuminata. La scalinata stracolma di gente che ha voglia di fare un tuffo nel proprio passato per rivivere pezzi di storia, momenti di vita, emozioni indelebili. Si apre con questa cornice la poesia in musica di Fabrizio De André, portata a L’Aquila, per la prima volta, dal figlio Cristiano.

Cristiano De André, con grande commozione e dolcezza, omaggia suo padre a 25 anni dalla scomparsa e porta in tour i testi più significativi del cantautore genovese con “De André#DeAndré – Best Of Live Tour”. L’evento, promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, fa parte degli appuntamenti previsti nella rassegna aquilana I Cantieri dell’Immaginario, che continua a regalare grandi suggestioni con musica e parole.

De André, alternando diversi strumenti, fa rivivere sul palco alcuni dei testi che hanno segnato e continuano a segnare generazioni di adulti e ragazzi. Un pubblico variegato che testimonia quanto la musica di Faber sia senza tempo con la sua critica sociale, il suo schierarsi sempre dalla parte dei più deboli, ed il suo far prevalere l’amore sopra ogni cosa.

Un viaggio tra musica e aneddoti mai raccontati, che va da Don Raffae’ a Se ti tagliassero a pezzetti, Bocca di rosa, Volta la carta, Andrea, e continua, a grande richiesta, con Il pescatore.

Sul palco insieme a Cristiano i suoi musicisti: alle chitarre Osvaldo Di Dio, al basso Davide Pezzin, alle tastiere Luciano Luisi, e alla batteria Ivano Zanotti.

Cristiano si racconta e ci racconta di quanto sia stato difficile il confronto con il padre che per lui desiderava un futuro da veterinario, lontano dalla musica. Ma, poiché la mela non cade mai troppo lontana dall’albero, alla fine lo iscrisse al Conservatorio Paganini di Genova per fargli studiare violino. E grazie a lui, oggi, il patrimonio musicale di Fabrizio De André torna in eredità come un dono prezioso a chi non ha avuto la fortuna di ascoltarlo in vita.

Gli dedica, guardando in cielo, La canzone del padre e ricorda quando Don Gallo disse che esisteva un quinto vangelo, quello dell’amore sopra ogni cosa: il vangelo di Faber.

Tanti inviti alla pace, all’essere più magnanimi verso le idee degli altri, ma soprattutto, tanti inviti a non restare indifferenti, perché “per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti”, canta Cristiano, Fabrizio dall’alto e tutto il pubblico in un solo coro.

I momenti più dolci sulle note di Verranno a chiederti del nostro amore, Marinella, e un finale attesissimo con La canzone dell’amore perduto.

Molti si saranno chiesti “Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai?”, altri avranno pensato ai bambini che dormono nel letto del Sand Creek, a Marinella che scivolò nel fiume a primavera, a Bocca di rosa che metteva l’amore sopra ogni cosa, o ad Andrea che s’è perso.

Il testamento di Tito è una presa di coscienza. Cristiano ricorda l’impegno di suo padre nello scrivere sulla guerra e quanto sia fondamentale rendere concrete le sue parole, ognuno nel suo piccolo, nel proprio cuore. Chissà se al termine di questo viaggio “nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l’amore”?!

Ma una cosa è certa: l’entusiasmo della gente! Alla fine tutti avevano “un solco lungo il viso, come una specie di sorriso”. È il ricordo di essere stati bambini. Ieri sera, un po’ tutti, lo siamo tornati. Io, per esempio, mi sono rivista quindicenne andare a scuola con Una storia sbagliata nelle cuffie. È stato un bel viaggio di ricordi. Cristiano, grazie del passaggio!