È stato il maltempo a recitare il ruolo del protagonista nella domenica del Gran Premio del Belgio, 12° appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. La pioggia battente che per tutta la durata del pomeriggio ha flagellato i 7 km di Spa-Francorchamps, infatti, ha costretto la Direzione Gara a prendere – dopo un intero pomeriggio di incertezza – la più impopolare delle decisioni: mandare in pista le monoposto alle spalle della Safety Car per completare i tre giri che, secondo regolamento, consentono di assegnare il 50% dei punti iridati in palio.

Il GP, sostanzialmente, non si è dunque mai corso. Due sono stati i tentativi che Michel Masi ha fatto per dare il via alle ostilità sportive, entrambi risoltisi in un nulla di fatto per via delle scarse condizioni di visibilità: tanto alle 15:30 quanto alle 18:17, infatti, l’acqua e la poca luce che riusciva a filtrare dalla coltre di nubi non permettevano ai piloti di vedere ciò che accadeva immediatamente davanti a loro. Si sarebbe dovuto optare a quel punto per l’annullamento della gara – ipotesi prevista peraltro dal regolamento sportivo –, ma la Race Direction è stata di opinione contraria: dato che il leader della corsa (il poleman Max Verstappen, ndr) è transitato sul traguardo per più di tre giri, il Gran Premio è da dichiararsi valido seppure in grado di assegnare solamente la metà dei punti iridati.

A trionfare nel diluvio di Spa, con quella che è verosimilmente la più facile vittoria della sua carriera, è quindi Max Verstappen, che così come accaduto nelle qualifiche si tiene dietro George Russell – al suo primo podio in carriera – e Lewis Hamilton. Alle spalle del #44 restano Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel e Pierre Gasly, con Esteban Ocon, Charles Leclerc, Nicholas Latifi e Carlos Sainz che completano la top ten. Appena fuori dai primi dieci resta Fernando Alonso, che con la seconda delle Alpine precede Bottas, Giovinazzi, Norris – che era stato penalizzato di 5 posizioni sulla griglia di partenza dopo essere stato costretto a sostituire il cambio a seguito dell’incidente occorsogli nelle qualifiche – e Tsunoda. 16° è Mick Schumacher, che chiude davanti al compagno di team Mazepin e a Stroll, Raikkonen e Perez. Questi ultimi tre piloti sono forse gli unici ad avere qualcosa da raccontare al termine di questo uggioso pomeriggio belga: Stroll è infatti finito in fondo allo schieramento dopo avere violato il regime di bandiera rossa nel tentativo di ritrovarsi tra le mani una vettura più consona alle condizioni di bagnato estremo, Raikkonen è scattato dalla pit lane dopo che l’Alfa Romeo Racing aveva deciso di violare il regime di parco chiuso per lo stesso motivo di Stroll e Perez… è rientrato in classifica solamente grazie alla infinita interruzione della corsa, dopo che con la sua RB16B era stato costretto al ritiro a seguito di un incidente che lo ha visto coinvolto addirittura nel giro di schieramento.

Dopo essersi lasciata alle spalle una parentesi farsesca che si trascinerà una discreta coda di – lecite – polemiche, la Formula 1 abbandona i lidi del Belgio per fare rotta verso quelli olandesi: il Gran Premio d’Olanda, in programma sul rientrante circuito di Zandvoort, andrà in scena già domenica prossima…