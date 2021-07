Il Red Bull Ring, nel 2021 della Formula 1, ha un unico e solo dominatore. Max Verstappen, a soli sette giorni di distanza dal trionfo centrato nel Gran Premio di Stiria, sigla un altro imperioso successo sull’asfalto del tracciato austriaco allungando in maniera importante nella classifica piloti.

L’olandese della Red Bull, perfetto come già lo era stato la scorsa settimana, precede al traguardo la Mercedes che non ti aspetti, quella affidata a Valtteri Bottas. Il #77 è stato autore di una buona gara, che lo ha visto rimontare dalla 5^ casella dello schieramento fino al secondo gradino del podio, ed è stato abile nell’approfittare tanto delle scaramucce – con penalità annesse – tra Lando Norris e Sergio Perez quanto delle noie tecniche che hanno rallentato il suo compagno di squadra. Sul gradino più basso del podio sale invece l’appena citato Lando Norris, a lungo 2° a bordo della sua McLaren prima che i 5” di penalità comminatigli dalla Direzione Gara per via di un contatto con Perez nelle fasi iniziali della corsa lo costringessero a risalire pian piano la china.

Manca (quasi clamorosamente) all’appello dei primi tre Lewis Hamilton, oggi 4° e mai parso davvero in grado di insidiare lo strapotere di Max Verstappen: l’inglese ha a lungo faticato alle spalle del connazionale della McLaren, e a causa di alcuni passaggi sui cordoli piuttosto decisi si è ritrovato alle prese con una W12 lievemente danneggiata che non gli ha permesso di mettere in mostra il proprio reale passo gara. Alle spalle del #44 giunge l’arrembante Carlos Sainz, protagonista di una bella rimonta nelle fasi conclusive della corsa, mentre 6° è Sergio Perez: il #11 ha dapprima perso terreno dopo essere finito nella ghiaia di Curva 4 duellando con Norris (poi penalizzato), dopodiché è incappato lui stesso in due penalità da 5” ciascuna per avere costretto fuori pista Charles Leclerc in due distinte fasi di gara. 7° è Daniel Ricciardo, anche lui autore di una grande rimonta, mentre 8° è Charles Leclerc: il ferrarista si è trovato alle prese con un ostico Perez, che difendendosi con le unghie e con i denti – e anche andando sopra le righe – ne ha vanificato la corsa rallentandone il passo gara nelle fasi cruciali del GP. 9^ piazza per la prima delle due AlphaTauri, quella di Pierre Gasly, mentre l’ultimo punticino iridato se lo accaparra Fernando Alonso: l’asturiano è stato autore di un vero e proprio duello generazionale con George Russell nelle fasi finali della corsa, ed è riuscito ad avere la meglio sullo stoico #63 grazie a una strategia migliore.

Appena fuori dai primi dieci, ancora una volta, è proprio l’ormai forse sconsolato George Russell. L’inglese della Williams anche quest’oggi è stato autore di una gara sontuosa, e solamente il sorpasso subito da Alonso negli ultimi giri è riuscito a privarlo di quel punto che lui e la scuderia di Grove inseguono assieme da diversi anni. Yuki Tsunoda e le sue penalità per avere “calpestato” la riga bianca in ingresso della pit lane si prendono la 12^ piazza, mentre Lance Stroll e Antonio Giovinazzi si attestano in 13^ e 14^ posizione: per il #99 neppure il GP d’Austria si è rivelato una gara regolare, con una penalità di 5” comminatagli per avere superato un’altra vettura mentre entrava in pit lane in regime di Safety Car. Nicholas Latifi è 15° e, nonostante l’incidente che li ha visti protagonisti nel corso dell’ultimo giro, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel vengono classificati 16° e 17°: i due ex compagni di squadra, mentre erano in lotta per la 12^ posizione alle spalle di Russell, sono entrati in rotta di collisione in uscita di Curva 4, finendo ingloriosamente nella ghiaia al termine di una carambola dalla dinamica a dir poco assurda. Fanalini di coda tra coloro che sono riusciti a vedere la bandiera a scacchi sono infine le due Haas di Mick Schumacher e Nikita Mazepin, mentre solamente Esteban Ocon figura nella lista dei ritirati: il francese della Alpine si è ritirato nel corso del primo giro per via della rottura della sospensione anteriore destra – causando peraltro l’ingresso di una Safety Car – dopo essere rimasto schiacciato nella morsa di Antonio Giovinazzi e Mick Schumacher.

Il Circus della Formula 1, dopo tre fine settimana di gara consecutivi, è finalmente pronto per prendersi un breve periodo di pausa. I motori delle monoposto più veloci del pianeta torneranno infatti ad accendersi nel weekend del 18 luglio, quando la F1 farà tappa nel circuito inglese di Silverstone.

di Stefano Nicoli