L’AQUILA – Il Comune rimette mano, per l’ennesima volta, al quadro esigenziale e delle localizzazioni di uffici comunali e scuole. Lo fa con una nuova delibera di Giunta in cui conferma gli ultimi orientamenti emersi, uffici comunali in centro e polo scolastico a Collemaggio. Con questo ultimo atto di giunta si predispone, inoltre, congiuntamente con il Settore Urbanistica Mobilità e Trasporti, un Programma di riqualificazione e valorizzazione dell’Area dell’ex Ospedale psichiatrico.

Nel Programma andrà prevista, appunto, la realizzazione del Polo scolastico afferente all’Istituto comprensivo “Carducci”, “in una visione organica che comprenda la nuova sede del Conservatorio statale “A. Casella”. Il Casella, infatti, dovrebbe rinascere nel sito occupato dall’edificio dell’ex Accademia dell’Immagine e di proprietà dello stesso Conservatorio. Nel programma di riqualificazione, conseguentemente, andranno previsti anche i necessari adeguamenti di viabilità ed infrastrutture.

Il nuovo polo scolastico di Collemaggio dovrebbe ospitare la Scuola Primaria “De Amicis”, dimensionata per 4 sezioni per un numero stimato di alunni pari a 500, 6 sezioni dell’Infanzia “San Bernardino” e 4 sezioni della Scuola secondaria di I Grado “Carducci”.

La “vecchia” De Amicis, invece, andrà a completare il quadro delle sedi comunali in centro: Palazzo “Margherita D’Austria”, Palazzo “Fibbioni” che il Comune intende tenere, l’ex “Regio Liceo” Santa Maria Di Farfa in Via Maiella, ed il vecchio Palazzo “del Littorio” di Via Sassa. A questi si aggiungerà l’edificio previsto al posto dell’Autoparco Comunale che dovrebbe diventare la sede del settore Protezione civile, Ambiente e Polizia Municipale.

Un risiko durato 12 anni in cui, infine, sembra completamente e definitivamente tramontata l’ipotesi della sede unica.