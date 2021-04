L’AQUILA – Verterà sulle opportunità di lavoro in Finlandia il webinar previsto per domani, 22 aprile alle ore 15, organizzato dai consulenti Eures della Regione Abruzzo. Nell’ambito del ciclo delle conferenze sulle potenzialità del mercato del lavoro nei paesi del Nord Europa, la Finlandia occupa un posto importante perché, tra quelli del Nord Europa, è il paese che presenta maggiori differenze di vista rispetto alla nostra realtà e proprio per questo appare fondamentale una conoscenza approfondita del paese.

In questo senso, i consulenti Eures Abruzzo in collaborazione con l’ufficio Placement dell’Università di Teramo hanno organizzato un seminario ad hoc. La prima parte dell’incontro sarà dedicato alla presentazione “Living and Working” in cui verranno illustrati gli aspetti più interessanti della cultura e società finlandese e la situazione attuale del mercato del lavoro con particolare riferimento ai profili professionali attinenti ai corsi di laurea dell’ateneo teramano. La seconda sessione dell’evento avrà un taglio più pratico, in quanto sarà dedicata alla candidatura e i “tools” necessari per affrontare un efficace colloquio di lavoro.

Verranno quindi forniti consigli e indicazioni su come redigere un Curriculum vitae e una lettera di presentazione di successo. La piattaforma utilizzata è Google Meet. Per partecipare è necessario compilare il form che è possibile trovare a questo indirizzo: https://forms.gle/ E6oX6fYR6rh6evft9.