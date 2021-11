L’AQUILA – A Palazzetto dei Nobili, il convegno insieme alla mostra “Espressioni di donna”, ha fatto il punto sui fenomeni di violenza domestica e di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ogni giorno, in Italia, ci sono 89 donne vittime di violenza di genere e nel 2021 sono stati 109 i femminicidi, il 40% di tutti gli omicidi commessi. Di questi, 93 sono avvenuti in ambito familiare-affettivo e, in particolare, 63 per mano del partner o dell’ex partner. I numeri, pubblicati sul sito del Viminale, evidenziano un aumento consistente delle vittime di genere femminile (+8%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Molto apprezzati e premiati nell’ambito della mostra, i disegni realizzati dai ragazzi della terza media della Scuola Micarelli.

Eleonora Spennati, Marina Baiocco, Antonio Gabriel Dumitriu, consci che il rispetto per la donna è un valore primario e imprescindibile, sotto la guida della professoressa di Arte e tecnologia Helga Corpora, hanno rappresentato tristi momenti di violenza. Le interviste all’assessore per le Pari opportunità del Comune dell’Aquila Maria Luisa Ianni e le immagini della mostra.