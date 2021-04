COLLELONGO – Luciano Ventrone, 79 anni, romano, di adozione collelonghese, è morto questa notte nella sua casa della Marsica, dove aveva deciso di dimorare lontano dai rumori della città. Lo storico d’arte Federico Zeri aveva definito il “Caravaggio del XX Secolo”.

L’artista, malato da tempo di problemi polmonari era da oltre un anno in cura con ossigenoterapia domiciliare e viveva con un’infermiera e sua moglie in Abruzzo dopo aver lasciato al suo pensionamento Roma la sua città nativa. Come riporta Il Messaggero, nella notte si era svegliato, come spesso accadeva per accendersi una sigaretta, in realtà non ha preso la sigaretta ma ha comunque ha acceso l’accendino facendo esplodere la bombola dell’ossigeno a cui era attaccato per respirare. Inutile il tentativo dell’infermiera che lo accudiva e anche dei soccorsi da lei chiamati, che hanno provato invano a defibrillare il corpo.

L’annuncio del Comune di Collelongo

Ci lascia oggi un grande artista come Luciano Ventrone. Collelonghese di adozione scelse il nostro borgo come ispirazione per le sue opere e per trascorrere qui la sua vita. Tra gli artisti italiani maggiormente conosciuti a livello internazionale, Luciano Ventrone ha esposto nei più importanti musei e gallerie internazionali, da Roma a Milano, da Londra a Singapore, da New York a Mosca e San Pietroburgo. L’Amministrazione, a nome di tutta la cittadinanza, porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

Il cordoglio del presidente della Regione Marco Marsilio