Esonero tasse universitarie disabili 2024: come funziona

Sono disponibili nel 2024 diversi tipi di esonero tasse universitarie per i disabili. Si tratta di agevolazioni, riconosciute a prescindere dall’ISEE, rivolte agli studenti con disabilità certificata e figli dei titolari di pensione di inabilità. A queste si affianca anche l’esenzione per i figli di mutilati o invalidi civili, che però dipende dal reddito.

Cos’è l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie per i disabili?

L’esonero dal pagamento delle tasse universitarie per i disabili è un tipo di agevolazione che permette agli studenti con disabilità, ai figli di genitori titolari di pensione di inabilità o ai figli di mutilati o invalidi civili, di non pagare le tasse di iscrizione al corso universitario statale scelto.

Ci sono tre tipi di esonero tasse universitarie che è possibile richiedere nel 2024 in caso di disabilità (dello studente o di uno dei suoi genitori).

Sono tutti diversi perché diversi sono i destinatari e le condizioni di accesso, ma valgono sia per Università pubbliche che private che per quelle telematiche.

1) ESONERO TASSE UNIVERSITARIE STUDENTI DISABILI

Gli studenti con disabilità certificata, di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto all’esonero totale delle tasse universitarie, a prescindere dall’ISEE familiare.

Chi ha la 104 non paga le tasse universitarie, però, solo se l’invalidità certificata risulta essere non inferiore a 66%. A stabilire questa regola sono il Decreto legge n. 68 del 2012 e la Legge n. 118 del 1971.

In questi casi non serve fare richiesta o partecipare ad appositi bandi, poiché basterà presentare alla segreteria studenti un’autocertificazione attestante la propria condizione. Una volta che l’università effettuerà i dovuti controlli, l’esonero verrà disposto e gli studenti riceveranno il rimborso di quanto pagato.

2) ESONERO TASSE UNIVERSITARIE PER INABILITÀ

L’esonero dal pagamento delle tasse universitarie spetta ai figli dei titolari di pensione di inabilità, come disciplinato dall’articolo 30 della Legge n.118 del 1971, anche in questo caso a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare dello studente richiedente, come confermato da questa nota stampa del Ministero dell’università e della ricerca.

Tuttavia, anche se si tratta di un’agevolazione non legata al reddito, va detto che la pensione di inabilità è una prestazione in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) che si trovano in stato di bisogno economico, ovvero con un reddito annuo inferiore ai 19.461,12 euro. Per altri dettagli, consigliamo la lettura della guida sull’invalidità civile nel 2024.

Inoltre, come per l’esonero tasse riconosciuto agli studenti con disabilità, pure per ottenere questa esenzione non serve fare domanda ma basta presentare alla segreteria studenti un’autocertificazione attestante la propria condizione, ottenendo così il rimborso di quanto pagato una volta che l’università effettuerà i dovuti controlli e darà l’ok.

3) ESONERO TASSE UNIVERSITARIE PER FIGLI DI INVALIDI CIVILI

La Legge n.118 del 1971 prevede l’esenzione dalle tasse universitarie per i figli di mutilati o invalidi civili. In questo caso, però, l’agevolazione è riconosciuta agli studenti appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica con almeno uno dei due genitori (o tutori) che risulta avere una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa.

Tale esonero delle tasse dipende quindi dall’ISEE familiare, cui limiti sono definiti del consiglio di amministrazione dell’Ateneo, che stabilisce quando considerare un nucleo familiare “in condizione economica disagiata”. Gli studenti interessati a usufruirne, quindi, devono rifarsi a quanto stabilito dal regolamento dell’università e chiedere eventuali informazioni presso la segreteria universitaria.

Inoltre, è opportuno consultare le delibere dell’Ateneo perché, oltre ai requisiti precisi, con queste vengono definite anche le modalità di richiesta dell’esonero.