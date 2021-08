CAPESTRANO – La rassegna “I borghi e la memoria”, vincitrice del Progetto Speciale Fus, approda sul fiume Tirino. L’appuntamento è per il 4 settembre alle 17.30 (ritrovo ore 17 al Centro Turistico e Formativo Valle del Tirino Via Capodacqua,6 – 67022 Capestrano con “Espressioni naturali, espressioni musicali – escursioni in canoa sul fiume Tirino”, il format nato dalla sinergia del TRA – Teatri Riuniti d’Abruzzo e Il Bosso.

Un’escursione in canoa arricchita dalle performance live di musicisti e artisti che si esibiranno negli angoli più suggestivi e caratteristici delle sponde del fiume. L’escursione vedrà protagonisti: Luigi Cipollone e Eleonora Di Marco nel duo live percussioni e sax, Antonio Marinelli con la fisarmonica, Fabrizio De Melis al violino e Giulio Votta, fuochista, clownerista e giocoliere. Un giro in canoa per godere dei suoni che madre natura ci regala ogni giorno, arricchiti da quelle che l’arte umana crea nel corso della vita. A fare da cornice ad un’atmosfera magica con le luci del tramonto, sarà la perfezione dei colori della natura, che riflettono sulla limpidezza delle acque del fiume Tirino, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, considerato per ovvie ragioni uno dei più belli e limpidi d’Europa. Le sue sorgenti sono tre, Capo d’Acqua, Presciano e il Lago, le sfumature delle sue acque talmente tante e cristalline da poterne scorgere i fondali dove cresce la “sedanina” , pianta autoctona commestibile dal sapore di sedano, zenzero e finocchio. Di un intenso color turchese diviene invece il fiume in corrispondenza delle polle sorgive che costellano il suo percorso. Il Tirino è un paradiso per i sensi, un percorso multisensioriale a 360° che scorre nella natura selvaggia, circondato una ricchissima varietà di flora e fauna. Le calma delle sue acque rendono le escursioni adatte a tutta la famiglia, grazie anche alla presenza, a bordo di ogni canoa, di una guida professionista esperta. La partenza è in località San Martino, nel comune di Capestrano (AQ), da li si risale il fiume fino ai piedi delle sorgenti di Capo d’Acqua, continuando poi il percorso a ritroso, pagaiando senza fretta, ascoltando i tanti suoni della natura, uniti a quelli del nostri musicisti e performer e osservando la vegetazione silenziosa e maestosa. Gli ospiti godranno degli spettacoli a bordo delle canoe, assistendo alle esibizioni artistiche, sospesi sulle limpide acque del fiume Tirino.

Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo secondo la stagione, nel periodo estivo si consiglia: costume, t-shirt, sandali, cappellino, asciugamano. Verrà fornito in loco un giubbotto di salvataggio, pagaie e sacca impermeabile per riporre i propri oggetti. L’attività è adatta a tutti anche alla prima esperienza e alle famiglie. Ogni canoa può ospitare, oltre la guida, due adulti e un bambino di massimo 5 anni. La durata è di circa 2h e mezza.

INFO AL PUBBLICO

Il costo è di 80.00 euro per canoa e comprende l’escursione guidata di circa 2 ore con accompagnatore, la visione delle performance, la fornitura di giubbetti di salvataggio, pagaie e sacche impermeabili per riporre gli oggetti. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tutti i giorni dalle 9 alle 18 al numero 0859808009 o [email protected], il numero delle canoe è limitato (max 20). Per motivi di sicurezza le persone con un peso superiore ai 100 kg, sono invitate a comunicarlo in fase di prenotazione.