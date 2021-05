PESCARA – Prossima Generazione Abruzzo, il ciclo del Pd regionale, prosegue domani venerdì 7 maggio alle 18 in diretta Facebook con Chiara Gribaudo, parlamentare e componente della segreteria nazionale del Pd. Il titolo dell’incontro è: “Crescere. Essere giovani in Italia, in Abruzzo, al Sud”.

“Al centro ci saranno le questioni del lavoro e delle opportunità per i giovani nella nostra regione – spiega il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina – in un momento storico in cui è fondamentale non sprecare le possibilità di rilancio che arrivano dai finanziamenti europei. Passa anche da noi, dalle capacità dei territori, l’imperativo che le aree più svantaggiate ne ricavino occasioni concrete che siano innanzitutto a vantaggio delle giovani generazioni, che hanno patito e patiscono in modo particolare la lunga crisi che stiamo ancora attraversando”.

Per Claudio Mastrangelo, segretario dei Giovani Democratici abruzzesi, “il lavoro, di più e di migliore qualità, dovrà essere in cima agli obiettivi del Recovery Plan, in Abruzzo come nel resto del Paese, in particolare nel Mezzogiorno. Questo riguarda da vicino le giovani generazioni, il cui coinvolgimento dovrà essere deciso, vista anche la forte portata innovativa contenuta nelle azioni programmate dal piano”.