L’AQUILA – Si sa ancora poco della didattica Univaq per il prossimo anno accademico. Almeno per quanto riguarda gli esami, invece, sono arrivati i chiarimenti dell’Ateneo sulla modalità di svolgimento della sessione di esami di settembre. Gli esami saranno svolti in modalità mista. Gli studenti potranno optare per la modalità in presenza o a distanza.

E la didattica Univaq?

Non è chiaro se la stessa modalità sarà adottata per la didattica invece. In una nota di luglio l’Ateneo si era detto intenzionato a ripartire in presenza. Ad oggi di ufficiale non c’è nulla però, forse in attesa che sia il Ministero a sciogliere i nodi. Nella nota di luglio l’Ateneo ribadiva solo “la sua determinazione a restituire agli studenti quel contesto di studio e di ricerca, ma anche di frequentazione e socializzazione, indispensabile per un percorso di studio di qualità e di successo”.

Pare ci sia anche un po’ di confusione nella comunicazione. Ad alcuni studenti sarebbe stato detto, dalle segreterie, che in caso di certificato medico di esenzione dal vaccino va comunque presentato il risultato di un tampone, ma non è quello che è scritto nell’ultima circolare d’ateneo.

Dal 1 settembre infatti è obbligatoria la certificazione verde COVID-19 per l’accesso all’Università degli studi dell’Aquila ma tale obbligo non si applica a chi è esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.