L’AQUILA – In attesa dell’ordinanza che deve ancora passare al vaglio del CSPI per poi essere pubblicata, sono state già date alcune indicazioni su come si svolgerà l’esame di terza media dell’a.s. 2020/21.

Nessuna prova scritta, per ora. Gli studenti dovranno sostenere una prova orale che partirà da un elaborato assegnato dal Consiglio di Classe. La scadenza per l’assegnazione è fissata al 7 maggio. Lo studente, poi, potrà consegnare l’elaborato alla commissione entro il 7 giugno in forma scritta, multimediale, o con una produzione artistica/ tecnico-pratica.

I docenti dovranno seguire i singoli alunni con suggerimenti e assistenza durante la stesura del compito che potrà riguardare più discipline.

Il voto finale sarà espresso in decimi, con la possibilità di ottenere la lode.