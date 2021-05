Il rischio per il Ministero della Giustizia è dover pagare dei megarisarcimenti. Ieri, per le prove di più di 25mila aspiranti avvocati è successo di tutto, infatti, sul portale dedicato. Chi provava ad accedere in realtà si ritrovava davanti lo schermo dati e informazioni di altri candidati. Alcuni si sono ritrovati tra i rinunciatari, pur non avendo espresso alcuna scelta in tal senso.

Ovviamente, la violazione dei dati personali è sicuramente risarcibile. Le associazioni dei consumatori hanno già dichiarato che presenteranno esposti e richieste in tal senso. Toccherà al Ministero dimostrare di aver fatto tutto a regola d’arte per evitare di incappare nei risarcimenti.