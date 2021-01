L’AQUILA – “Il Consiglio dei Ministri – esaminando la legge Regionale 32/2020 – ha deciso di impugnarla per la disposizione di cui all’articolo 2, in quanto risulterebbe priva di copertura finanziaria.” Così Roberto Santangelo

Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale dell’Abruzzo.

“Ebbene, è ora di fare chiarezza. Mi preme far notare che – alla data dell’approvazione della norma – le somme impegnate risultavano “libere, accertate, riscosse, disponibili e non vincolate” (come da certificazione del dirigente del servizio analisi economica, statistica e monitoraggio del Consiglio Regionale). Trovo la situazione paradossale e assurda, soprattutto nel momento in cui si tratta di un provvedimento con chiari risvolti sociali (è infatti rivolto all’abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del progetto Case e dei MAP de L’Aquila già assegnatari di alloggi Ater inagibili a seguito del Sisma 2009).

Appresa la notizia, ho prontamente inviato una comunicazione al Direttore Generale dell’Ente per avere chiarimenti riguardanti le palesi omissioni che hanno portato all’impugnazione della norma (LR 32/2020 art. 2).