L’AQUILA – L’Associazione studentesca Eolo L’Aquila ha celebrato oggi, giovedì 25 novembre, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” con alcune iniziative, organizzate nei principali Poli dell’Università dell’Aquila e in città, volte a sensibilizzare gli studenti su un tema molto delicato e purtroppo, ormai, all’ordine del giorno.

All’interno dei Dipartimenti Universitari sono state diffuse delle box rosse sulle quali è stato posizionato un paio di scarpe rosse, simbolo della giornata nel mondo. Nelle varie box sono stati inseriti anonimamente pensieri, testimonianze o proposte sulle politiche di genere da raccogliere poi in un video, con la speranza di far sentire tutte le donne meno sole in questa battaglia. Nel pomeriggio, invece, si è tenuto un raduno spontaneo presso il Palazzo dell’Emiciclo, Sede del Consiglio Regionale Abruzzese, con la partecipazione di numerosi rappresentanti dell’Università dell’Aquila, Univaq.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare queste iniziative in una giornata così importante per tenere alta l’attenzione sul tema della violenza sulle donne” – scrive in una nota il Coordinamento di Eolo – “Il 2021 ha visto un aumento delle donne vittime di omicidio o violenza, ragion per cui abbiamo ritenuto fondamentale continuare un percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità studentesca sperando che le nuove generazioni possano essere sempre più attente a tali questioni. Eolo si schiera, oggi e sempre, dalla parte delle donne”, conclude la nota.