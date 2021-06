LANCIANO – Enrico Brignano è il secondo nome annunciato nell’ambito del cartellone delle Feste Di Settembre 2021 di Lanciano, dopo l’annuncio dei giorni scorsi relativo al concerto di Niccolò Fabi.

Lo spettacolo di Brignano è in programma venerdì 10 settembre presso l’arena Parco delle Rose che quest’anno ospiterà i concerti e gli spettacoli principali.

L’artista porterà a Lanciano, nell’ambito del cartellone delle Feste di Settembre 2021, il suo esilarante show “Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021″, che dal 21 agosto porterà lo showman in tutta italia.

Con “Un’ora sola vi vorrei – estate 2021″, Enrico Brignano torna sulle scene con una serie di entusiasmanti date estive, con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. I biglietti saranno in vendita a breve.

“Dopo Niccolò Fabi – sottolinea il presidente del Comitato Feste di Settembre 2021, Maurizio Trevisan – un altro artista di fama nazionale si aggiunge al cartellone delle Feste, che sarà illustrato integralmente venerdì 2 luglio. Come gli scorsi anni abbiamo cercato di soddisfare ogni tipo di pubblico e gusto artistico e musicale, ma quest’anno abbiamo voluto inserire anche uno spettacolo diverso dal concerto musicale ‘puro’, perché mai come ora abbiamo bisogno di sorrisi e buonumore e posso assicurare, ma non è un segreto per nessuno, che con Brignano ce ne saranno a volontà”.