PESCARA – E’ convocata per le ore 10.30 di domani, venerdì 3, a Pescara, nella sede della Regione di piazza Unione (sala Corradino D’Ascanio – 3° piano) una conferenza stampa per presentare il progetto LIFE3H. Si tratta del primo del centro Italia per la mobilità a idrogeno e la Regione Abruzzo ne è capofila.

Obiettivo è di porre le basi per lo sviluppo di tre Hydrogen Valley (siti di produzione, stoccaggio e utilizzo di idrogeno integrato), attraverso il trasporto pubblico ad idrogeno e le relative stazioni di rifornimento nell’area montana dell’Altopiano delle Rocche in Abruzzo ed in altre due Regioni.