PESCARA – Parte da Pescara, in collaborazione con il Cram (Consiglio regionale abruzzesi nel mondo) il lancio del secondo volume de “I Messaggeri d’Abruzzo nel Mondo” del newyorkese Dom Serafini. Il libro sarà presentato domenica 4 luglio, in presenza, nello spazio antistante la libreria Mondadori, in via Milano, alle ore 18.30. Generoso D’Agnese, storico ed esperto di emigrazione per L’Osservatore Romano e America Oggi, modererà l’incontro, al quale sono previsti gli interventi di Antonio Bini, direttore della rivista “Abruzzo nel Mondo” e Laura Di Russo, responsabile ufficio Emigrazione Regione Abruzzo.

Il nuovo libro di Serafini, pubblicato da Edizioni Il Viandante, raggruppa 100 personaggi di origini abruzzese sparsi in tutti i continenti. Vanno ad aggiungersi agli altri 100 personaggi protagonisti del primo volume “I Messaggeri”, uscito nel luglio 2020. Si tratta di personalità di cui si è già parlato in Abruzzo ogni domenica, nella rubrica curata da Serafini da New York City per il quotidiano Il Messaggero, poi raccolti nel volume curato dallo stesso giornalista. Tra loro ci sono anche Joe delle Donne, Presidente della Feder. Assoc. Abruzzesi d’Australia, e Fabrizio Ferri, presidente dell’associazione degli Abruzzesi in Cina, recentemente entrato nel consiglio del Cram come componente.

I cento nuovi personaggi sono originari di 70 tra città, paesi e borghi abruzzesi e risiedono in 25 nazioni di tutto il mondo. La maggior parte di loro vive negli Usa (in quasi tutti i 50 stati), ma anche in Canada (13), Argentina (6), Gran Bretagna (6) e Australia (6). Si tratta di personaggi che rappresentano un vastissimo arco professionale che va dai ricercatori e accademici ai tecnici, dai ristoratori agli industriali, dagli economisti agli investitori in borsa. Il volume contiene anche interessanti interventi di Antonio Bini, direttore editoriale del bimestrale Abruzzo nel Mondo, Goffredo Palmerini, giornalista, scrittore e studioso di emigrazione, e Federico Perrotta, attore comico brillante che saranno presenti durante le presentazioni in Abruzzo. Dopo Pescara, sono in programma altre presentazioni: a Guardiagrele (8 luglio) L’Aquila (9 luglio) Giulianova (11 luglio) e Vasto (17 luglio). La presentazione di domenica 4 luglio sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Cram della regione Abruzzo.