L’AQUILA – “Abbiamo aspettato settimane per vedere riunita la I Commissione e poi i consiglieri di maggioranza non si presentano, facendo saltare la seduta odierna con il suo nutrito ordine del giorno. I malumori di Forza Italia tornano ad animare la crisi del centrodestra regionale”, duro il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci.

“Una statistica che di certo non fa bene alla politica quella delle tante sedute saltate per malumori interni – dice Paolucci – e rende sempre più palese il livello di scontro in seno alla maggioranza, governata da anime continuamente in conflitto fra di loro e sempre in cerca di predominare. Spiace perché a farne le spese sono le decisioni a vantaggio della comunità, che elegge i suoi rappresentanti per essere presenti sulle priorità e non per rallentare i lavori degli organi istituzionali o, peggio, non farli partire proprio com’è successo oggi, quando nella Sala Ipogea, quindi in presenza dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto nelle scorse settimane, la maggioranza non si è presentata. Metodi a danno degli abruzzesi, che non tengono per nulla conto del momento che stiamo vivendo”.