L’AQUILA – Il Consiglio regionale convocato questa mattina nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo si è aperto con il ricordo del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per l’ambasciatore Luca Attanasio ed il Carabiniere Vittorio Iacovacci rimasti vittime dell’attacco in Congo. L’aula ha osservato un minuto di raccoglimento per le vittime. Sospiri ha voluto inoltre ricordare la recente scomparsa dell’ex Presidente del Senato Franco Marini.



Per quanto riguarda i lavori consiliari nella prima parte sono stati discussi i seguenti documenti politici: Interrogazione a firma del consigliere Antonio Blasioli (PD) recante: “Situazione campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e rispetto piano vaccinale nazionale”; Interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri (M5S) recante: “Mancata premialità Covid-19 al personale sanitario”; Interpellanza a firma del consigliere Antonio Blasioli (PD) recante: “Erogazione pagamenti nei confronti dei lavoratori dell’Associazione Ciapi Abruzzo”; Interpellanza a firma del consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD) recante: “Collegamento ferroviario veloce Ortona-Civitavecchia”; Interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (PD) recante: “Trasferimento azioni societarie Società S.A.G.A. S.p.A.”; Interpellanza a firma del consigliere Sara Marcozzi (M5S) recante: “Campagna di screening di massa attraverso test antigenici rapidi. Chiarimenti urgenti”; Interpellanza a firma del consigliere Giorgio Fedele (M5S) recante: “Delibera del Direttore Generale ASL 1 n. 1499 del 2.9.2020. Avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri Cat. D, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Avezzano – Sulmona – L’Aquila”; Interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (PD) recante: “Campagna di vaccinazione anti SARS COV-2/COVID-19”.