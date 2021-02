L’AQUILA – Per far fronte alle esigenze “straordinarie ed urgenti” derivanti dall’emergenza Coronavirus è stata aperta una procedura per il reperimento di 394 unità di personale medico e sanitario da destinare a supporto della regione Abruzzo.

Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, che spiega come la manifestazione di interesse sia destinata a 94 medici laureati e abilitati all’esercizio della professione, specializzati in anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio, medicina interna e geriatria; 160 infermieri, in possesso dei titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali e 140 operatori socio-sanitari, in possesso dei requisiti professionali.

Sarà possibile partecipare alla selezione compilando il form, già disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, fino alle ore 12 del 2 marzo 2021.

Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario per non pregiudicare i livelli di servizio attuali.

Sulla base delle richieste di partecipazione il Dipartimento della Protezione Civile redigerà un apposito elenco che sarà trasmesso alla Regione Abruzzo che, previa verifica dei requisiti, provvederà al conferimento degli incarichi.