L’AQUILA – “Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato delle Elezioni Studentesche dell’Università dell’Aquila, che per la prima volta ci consente l’elezione in Senato Accademico”.

A parlare sono gli studenti universitari dell’associazione Eolo L’Aquila.

“Ad urne chiuse registriamo un vero e proprio “boom” di 831 voti per l’Associazione, grazie ai quali è stata possibile l’elezione di uno dei tre Senatori Accademici nella persona di Nino Giuseppe Critelli – dicono ancora -. Inoltre, la tornata elettorale premia ovunque la nostra costante attività: grazie alla vittoria nel Polo di Economia, all’ormai consolidato risultato nel Dipartimento di Scienze Umane, nonché all’ottimo risultato su Ingegneria risultano eletti ben 3 consiglieri studenteschi. Sono oltre trenta, invece, gli eletti in vari Dipartimenti e nei Consigli di Area Didattica di Ateneo. Quasi la totalità dei nostri candidati centra dunque l’elezione, segno tangibile che gli studenti di UnivAQ vedono l’Associazione Eolo come garanzia di concretezza e di buona rappresentanza negli organi”.

I rappresentanti di Eolo concludono; “Non possiamo non ringraziare i nostri elettori a cui garantiamo il massimo impegno per una rappresentanza di qualità, soprattutto in un momento delicato come questo: adesso priorità a ripartenza, didattica sostenibile, merito e diritto allo studio. Facciamo gli auguri di buon lavoro a tutti gli studenti eletti delle forze concorrenti, consapevoli che tante problematiche da affrontare in Ateneo avranno bisogno di convergenza e non di divisioni”.