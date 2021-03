L’AQUILA – Con l’elezione di Marzio Innocenti a Presidente della Federazione Italiana Rugby, ben due abruzzesi, Giorgio Morelli in quota società e Carlo Festuccia in quota giocatori, entrano a far parte del consiglio federale, l’organo di governo del rugby italiano. I due neo-consiglieri hanno voluto in una nota ringraziare per tutti i messaggi di augurio per la nuova avventura:

“Ringraziamo tutti coloro che con un messaggio, una chiamata hanno voluto congratularsi con noi per l’inizio di questa nuova avventura, e soprattutto gli esponenti politici del territorio che ci hanno manifestato vicinanza. Siamo consapevoli di avere davanti un percorso impegnativo e pieno di sfide, che affronteremo con tutto l’impegno necessario e anche qualcosa in più, con l’obiettivo di creare le condizioni indispensabili al pieno rinnovamento del rugby italiano e, ovviamente, alla crescita del rugby abruzzese.